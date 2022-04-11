Рига, 11 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Латвии наблюдается самый резкий рост цен с 2014 года, когда страна отказалась от национальной валюты лата и перешла на евро. Выше инфляция была только в кризис 2007—2008 годов, сообщило латвийское издание Neatkariga со ссылкой на данные Центрального статистического управления.

Флаг Латвии

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли в марте 2022 года в годовом исчислении на 22,9%, что обусловлено ростом цен на топливо на 43,3%. Дизель стал дороже на 45,7%, бензин на 40,5% и автомобильный газ на 35,8%.

Такого дорогого топлива, как в марте 2022 года, в Латвии еще никогда не было (средняя цена дизельного топлива составляла 1,720 евро/л, а цена 95-го бензина — 1,804 евро/л).

В марте 2022 года по сравнению с мартом 2021 года средний уровень потребительских цен вырос на 11,5%, а в группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 14,7%.

Например, картофель подорожал на 58%, мука и другие крупы — на 39%, растительное масло — на 37%, сыр и творог — на 23,1%, хлеб стал дороже на 14%, соль и специи — на 20%.

Если в марте 2021 года средняя цена картофеля в Латвии составляла 0,39 евро/кг, в марте 2022 года — уже 0,63 евро/кг. В марте 2021 года растительное масло стоило 2,16 евро за литр, в 2022 году — 3,08 евро/л. В последние дни в магазинах Латвии уже появилось подсолнечное масло, которое стоит более шести евро за литр.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, увеличился на 14,5%. В группе здравоохранения средний уровень цен за год увеличился на 5,5%.

Издание отмечает, что экономисты прогнозируют дальнейший рост цен в Латвии. Пик инфляции в Латвии ожидается ближе к середине 2022 года. Ожидается, что средняя инфляция к лету составит 10−15%.