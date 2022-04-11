Луганск, , 10:21 — REGNUM За прошедшие сутки киевские боевики выпустили по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) в общей сложности 48 снарядов. Об этом 11 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР капитан Иван Филипоненко.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 48 снарядов», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР.

Также официальный представитель НМ ЛНР уточнил, что при этом украинские вооруженные формирования применяли артиллерийские орудия калибра 152 и 122 мм, ракетную систему залпового огня БМ-21 «Град», минометы калибра 120 мм и тактический ракетный комплекс «Точка-У».

Кроме того, Филипоненко указал, что были обстреляны населенные пункты Новоайдар, Донецкий, Первомайск и Золотое-5, и добавил, что в результате этого один мирный житель погиб и еще один получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко заявил, что в течение последних суток украинские вооруженные формирования в ходе боевых действий потеряли убитыми 35 человек.