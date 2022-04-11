Санкт-Петербург, 11 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ожидается солнечный понедельник, 11 апреля, если столбик термометра превысит отметку +10,2 градуса, то он станет и самым теплым днем с начала года. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

По его словам, в этом году уже фиксировался теплый день — 21 марта, тогда воздух за окном прогрелся до +10,2 градусов. В понедельник, 11 апреля, этот показатель может быть превышен, уточнил синоптик отметив, что первая половина недели будет теплой.

«Циклон Nasim заканчивает свою жизнь, продолжая активно заполняться, и уже ушел ближе к Мурманску. Новый циклон придет не раньше второй половины недели, так что хорошая погода, на западе области, будет сохраняться. Но востоку области в среду не повезет, его накроет осадками, даже со снегом, от южного циклона, смещающегося восточнее нашей области», — подытожил Александр Колесов.

Кроме того, благодаря солнечным дням и прогреву начал сходить снег. За выходные растаяло более 10 см снега в самых снежных местах.

«В связи с этим, наконец, по области началось половодье», — пояснил эксперт.

Добавим, что в Петербурге 11 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер днем юго-западный, западный умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

Во вторник, 12 апреля, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью переменный, днем западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, в пригородах местами до — 4 градуса днём +8…+10 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

В среду, 13 апреля, также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью −1…+1 градус, днём +9…+11 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.