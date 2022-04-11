Москва, , 10:20 — REGNUM Московская область лидирует среди регионов России по цифровизации торгов, сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Цифровое пространство Digital.gov.ru

В регионе впервые в стране реализована схема централизации земельно-имущественных торгов. Для цифровизации торгов используются передовые информационные технологии.

Цифровую экосистему региона по проведению торгов и закупок представили на форуме-выставке «Госзаказ-2022» на примере округа Химки и Наро-Фоминского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Подмосковье появятся три новые электронные государственные услуги земельно-имущественного характера.

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