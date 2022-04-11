Донецк, , 10:19 — REGNUM Целью ракетного удара по Краматорску могу стать срыв эвакуации, заявил 11 апреля глава ДНР Денис Пушилин представителям мировых СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Денис Пушилин Council.gov.ru

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По его словам, Киеву нужна была новая провокация после Бучи для западных СМИ.

«Начала затухать ситуация в Буче — появилась ситуация с Краматорском. Вторая причина, которую мы увидели, — это желание украинского руководства не дать возможность массового оттока из города Краматорск», — сказал Пушилин.

Глава республики подчеркнул, что Киев не считает население Донбасса своим. Кроме того, режим понимает, что территорию ДНР ему всё равно придётся оставить, поэтому не пытается сохранить гражданскую инфраструктуру.