Биробиджан, , 10:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин поступил правильно, приняв решение о проведении специальной операции в защиту республик Донбасса. В этом уверен член регионального штаба ОНФ в Еврейской АО Ефим Вепринский.

Спецоперация 95.мвд.рф

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Читайте также: Россия была вынуждена вмешаться, чтобы защитить русский народ — мнение

«Я думаю, что наш президент Владимир Путин сделал правильно. Он человек мудрый, не резкий, не ястреб, но, видимо, другого выхода не было. Мы все смотрим за Украиной, сколько лет там всё продолжается. Неадекватное руководство, неадекватный президент», — сказал представитель Народного фронта.

То, что Украина делала с Донбассом в течение восьми лет, очень тяжело воспринимается, также подчеркнул Ефим Вепринский. Он выразил надежду, что решение Путина поможет прекратить то, что происходило в ДНР и ЛНР все эти годы.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о проведении спецоперации в защиту Донбасса было принято из-за того, что на Украине притесняли русских, ранее заявила эксперт регионального отделения Народного фронта в Еврейской АО Анастасия Фраш.