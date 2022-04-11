* талибов — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 10:18 — REGNUM Неизвестные боевики убили командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Бадахшан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство kropekk_pl

По данным источников, инцидент произошёл 10 апреля в селе Парнахум недалеко от города Файзабад, административного центра провинции Бадахшан.

Известно, что командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) звали Джавад. В результате инцидента был ранен Абдул Вахид, телохранитель Джавада.

Пока никто не взял на себя ответственность за убийство, но ряд местных источников сообщают, что командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит силами Фронта национального сопротивления.

Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали ситуацию.