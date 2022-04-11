Рига, 11 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Комплекс памятников советским воинам в парке Победы столицы Латвии признан небезопасным из-за его якобы аварийного состояния, поэтому с 11 апреля 2022 года самоуправление Риги закрыло к нему общественный доступ.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Об этом сообщило латвийское агентство LETA со ссылкой на председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса.

Сообщается, что в заключении Департамента городского развития Рижской думы констатировано, что техническое состояние комплекса в Парке Победы ухудшилось, и он считается небезопасным для жителей.

Ранее на заседании комиссии Сейма по иностранным делам 30 марта 2022 года представители МИД Латвии пояснили местным политикам невозможность сноса комплекса тем, что обязательства страны в отношении сохранения памятника были включены в один из четырех пакетов соглашений, которые определяли выход российской армии из Латвии в 1994 году.

Решение о закрытии доступа к памятнику является временным. Министр юстиции Янис Борданс ранее сообщил, что правительство уже поддержало его предложение возобновить начатую в 2019 году работу в Комиссии по иностранным делам, чтобы подготовить различные варианты решения в связи с этим памятником и международными договорами.