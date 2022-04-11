Оренбург, , 10:17 — REGNUM В Оренбургский области из-за пьяного автовладельца произошла авария. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пьянство за рулём

На трассе Уфа-Оренбург возле села Октябрьск водитель автомобиля «Хендай» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Рено Дастер». От столкновения «Рено Дастер» опрокинулся в кювет.

Водитель опрокинувшейся машины госпитализирован. Установлено, что за рулем автомобиля «Хендай» находился мужчина с признаками опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». По факту ДТП полиция проводит проверку.