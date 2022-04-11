Таллин, 11 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Госканцелярия Эстонии направила на межведомственное согласование новый проект программы действий стратегии «Эстония 2035», чтобы учесть изменения в сфере международной безопасности.

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Об этом говорится в пресс-релизе госканцелярии.

«В программу действий особенно больших изменений внесено не будет, однако за короткое время в мире произошли серьезные и важные перемены», — отметила заместитель директора стратегического бюро канцелярии Эйли Лепик. Никаких подробностей по данному пункту изменений не приводится.

Как ранее отметило правительство Эстонии, стратегия «Эстония 2035» задает для государства и народа стратегические цели на следующие пятнадцать лет и определяет изменения, необходимые для их достижения.

Стратегия была разработана совместно с партнерами — неправительственными организациями, экспертами, учеными, политиками, предпринимателями, должностными лицами и многими другими участниками, в ходе дебатов, анализа, деятельности рабочих групп и опросов, посвященных будущему нашего государства.

Так, при подготовке стратегии «Эстония 2035» в 2018—2020 годах почти 17 000 человек из всех уголков Эстонии так или иначе внесли свой вклад.

Обновленная программа действий стратегии «Эстония 2035» и обзор ее реализации будут утверждены правительством и к концу 2022 года представлены Европейской комиссии.