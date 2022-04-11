Брянск, 11 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки в госпитализировано 12 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля в региональном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 92 человека.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

Всего в Брянской области COVID-19 подтверждён у 159 705 жителей. Выздоровели 154 536 человек. Скончались от осложнений, вызванных инфекцией 3 874 пациента, в том числе девять летальных исходов зарегистрировано за последние сутки.

Лаборатории региона выполнили 1 738 989 исследований на коронавирус.