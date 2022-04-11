Герат, Афганистан, 11 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. По последним данным, количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Герат — Ислам-Кала, возросло до 11 человек. Об этом сообщает газета «8 Собх» со ссылкой на местные власти в провинции Герат.

ДТП

Махмуд Шах Расули, глава пресс-службы полиции Герата, заявил, что в результате инцидента также пострадали два мирных жителя.

Напомним, пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнулся с грузовиком в местности Лавойе-Нау на шоссе Герат — Ислам-Кала на западе Афганистана. Изначально сообщалось о по меньшей мере восьми погибших в ДТП талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ).