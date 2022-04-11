Таллин, 11 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Чтобы рынок труда Эстонии смог более гибко реагировать на массовый приток дешевой рабочей силы с Украины, местное законодательство надо либерализовать, смягчив прежние жесткие требования по найму иммигрантов. 0б этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии со ссылкой на парламент страны.

ИА REGNUM Эстония

В понедельник, 11 апреля, в национальном парламенте Эстонии готовятся принять в третьем, окончательном чтении поправки к различным законам, в частности, Закону о минимальной заработной плате. Изменения должны обеспечить более гибкие условия для работы и интеграции украинских беженцев на рынке труда.

В частности, требование к минимальной заработной плате, которую работодатель обязан платить иностранному работнику, предполагается понизить до 80% средней брутто-зарплаты по соответствующему виду деятельности.

Сообщается, что решение парламентариев опирается на итоги социологического опроса, который выявил готовность эстоноземельцев открыть свой рынок труда, но не для всех иммигрантов, а только с Украины.

Так, 43% жителей Эстонии считают, что при внесении поправок в Закон об иностранцах следует облегчить условия приема иммигрантов на работу только для украинских беженцев.

Такие данные приводятся в опросе социологической службы Norstat, проведенном в период 5−9 апреля 2022 года среди совершеннолетних граждан Эстонии.