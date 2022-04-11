Хельсинки, , 10:17 — REGNUM В настоящее время выбора у Финляндии в политики безопасности практически не осталось, поскольку страна ментально, последовательно и исторически движется в сторону НАТО. Об этом 10 апреля в эфире шведского телеканала SVT рассказал профессор истории Хельсинкского университета Хенрик Мейнандер.

Флаги Финляндии

«Это неприемлемо, и поэтому вы тоже должны быть готовы принимать решения», — прокомментировал Мейнандер начало Россией специальной военной операции на территории соседней Украины.

Напомним, что 13 апреля в Финляндии будет представлен анализ новой ситуации в области политики безопасности, а весной представители страны изложат свою позицию по вопросу НАТО. Несколько финских партий отказались от своей прежней негативной позиции, и 10 апреля даже Центристская партия выступила за членство страны в НАТО.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.