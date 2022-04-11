Луганск, , 10:12 — REGNUM В течение последних суток украинские вооруженные формирования в ходе боевых действий потеряли убитыми 35 человек. Об этом 11 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) капитан Иван Филипоненко.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 35 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР.

Кроме того, Филипоненко добавил, что также киевские боевики потеряли за это же время два танка, шесть бронетранспортёров и три единицы автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что некоторые страны, включая Турцию, Болгарию и Францию, попытаются убедить Россию создать коридоры для выхода из Мариуполя боевиков.