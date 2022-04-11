Ростов-на-Дону, , 10:12 — REGNUM Границу с Россией пересекли ещё более 12,5 тыс. мирных жителей Донбасса. Об этом 11 апреля информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12 500 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что с начала эвакуации мирного населения Донбасса в Ростовскую область прибыли уже более 500 тыс. человек. В донском регионе объявлен режим ЧС. Вынужденных переселенцев встречают в двух городках жизнеобеспечения, работающих на пунктах пропуска в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке.