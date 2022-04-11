Москва, , 10:11 — REGNUM Американский актёр Стивен Сигал отметил юбилей в одном из ресторанов Москвы. Видеоролики, записанные на празднике, появились в Сети 11 апреля.

Стивен Сигал Kremlin.ru

На записях Сигал на английском языке поблагодарил гостей за то, что они «стоят вместе» с ним «во времена сытые, и во времена голодные» — переводил слова именинника ведущий Владимир Соловьёв. Среди приглашённых также были актёр Алексей Чадов, журналистка Маргарита Симоньян с мужем, актёром Тиграном Кеосаяном, певец Анатолий Цой и другие.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2016 года Указом Президента России Владимира Путина Стивен Сигал получил российское гражданство. Спустя несколько дней Путин лично вручил актёру паспорт РФ.

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