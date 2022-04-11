Уфа, , 10:12 — REGNUM Системы оплаты проезда на общественном транспорте объединили Башкирия и Оренбургская область. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что проект интеграции объединил свыше пяти тысяч транспортных средств и порядка 1,3 млн транспортных карт двух субъектов Российской Федерации.

Отмечается, что сейчас системы работают в режиме взаимного приема транспортных карт.

«Владельцы Единой карты «АЛГА» теперь могут оплатить проезд в общественном транспорте Оренбургской области. Владельцы транспортной карты Оренбурга могут расплатиться в общественном транспорте Башкортостана по тарифам карты «АЛГА» в ГУП «Башавтотранс», в муниципальном транспорте, в пригородной электричке по маршруту «Дема-Шакша» и на всех маршрутах частных перевозчиков», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что сейчас прорабатывают возможность приема транспортной карты «АЛГА» в общественном транспорте Челябинской и Пермской областей, а также в Татарии и Удмуртии.