Джакарта, 11 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Индонезийские студенты проводят масштабную демонстрацию перед зданием парламента в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

OpenClipart-Vectors Протест

Протестующие выступают против дискурса о переносе выборов 2024 года и продлении срока полномочий президента Индонезии. Участники акции протеста призвали парламент не использовать свои конституционные права для внесения поправок в Конституцию, регламентирующих отсрочку выборов и продление срока полномочий президента.

У здания парламента собралось около 1000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты в Индонезии устроили акцию протеста против переноса выборов президента, продления срока полномочий Джоко Видодо, а также повышения цен на ряд товаров первой необходимости.