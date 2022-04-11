Стокгольм, 11 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Для Финляндии лучше создать оборонный союз со Швецией, чем вступить в НАТО. Об этом 11 апреля в эфире шведского телеканала SVT заявил бывший министр иностранных дел финляндии Эркки Туомиоя.

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По его словам, создание оборонного альянса уже обсуждалось шведскими и финскими социал-демократами.

Туомиоя скептически относится к членству Финляндии в НАТО и говорит, что ситуация для Финляндии с военной точки зрения относительно безопасна.

«У нас есть подготовленный военный резерв в 280 000 солдат — больше нет даже в более крупных странах Европы», — заявил политик.

Отмечается, что социал-демократ Эркки Туомиоя является заместителем председателя комитета парламента Финляндии по иностранным делам и членом комитета по обороне. Сейчас он также возглавляет рабочую группу финских социал-демократов по вопросам обороны.