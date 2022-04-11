Стокгольм, , 10:27 — REGNUM По состоянию на 5 апреля включительно в качестве беженцев в Швецию прибыли порядка 500 несовершеннолетних детей без сопровождения законных опекунов. Об этом 11 апреля сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные миграционного агентства Швеции.

Стокгольм. Швеция

По оценкам ведомства, до конца первой половины текущего года в Швецию прибудут до 1400 украинских детей без сопровождения взрослых.

«К несопровождаемым несовершеннолетним с Украины в основном относятся дети без опекунов, но которые приехавшие в Швецию вместе с другим родственником или взрослым. Но это также могут быть и совершенно одинокие дети, которые в одиночку поехали к кому-то, кто находится в Швеции», — пишут журналисты.

Отмечается, что Сигтуна в лене Стокгольм является муниципалитетом Швеции, где сегодня зарегистрировано наибольшее число украинских детей-беженцев без сопровождения опекунов.