Казань, 11 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Татарии в федеральный перечень системообразующих предприятий входят 49 организаций, 18 из них дополнительно попали в список за последние две недели. Об этом заявил глава минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

Системообразующие предприятия республики, включенные в федеральный перечень, подали 14 заявок на получение льготных кредитов. За неделю одобрено займов на сумму 12,4 млрд рублей.

Порядка 55 региональных предприятий находятся на рассмотрении для включения их в перечень системообразующих.

По словам министра, на базе республиканского маркетингового центра усовершенствована платформа по импортозамещению, которая позволит решить вопросы по обеспечению бесперебойной работы предприятий. Только за неделю выявлено 2,5 тыс. новых позиций закупавшейся ранее импортной продукции.

На предоставление кредитных каникул республиканскими предприятиями подано 118 заявок на сумму 1,7 млрд рублей, из них одобрена 81 заявка на 1,5 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани представителей малого и среднего бизнеса не будут штрафовать за нарушения правил городского благоустройства, которые не несут рисков для здоровья и жизни горожан.

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