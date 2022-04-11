Стокгольм, 11 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. 10 апреля телеканал SVT опубликовал результаты журналистского расследования, согласно которым ни в одном из 21 лена Швеции не обеспечивается оказание медицинской помощи в сроки, предусмотренные законом (три месяца). Сейчас в очереди на операцию стоит порядка 70 000 человек.

Стокгольм, Швеция

В данной связи парламентские партии по—разному смотрят на вопрос реформирования системы здравоохранения. Парламентское большинство в риксдаге, состоящее из «Левых», «Социал-демократов», «Зеленых», «Центристов» и «Умеренных», выступает против огосударствления медицинской сферы.

«Шведские демократы» и «Христианские демократы» выступают за передачу контроля над здравоохранения на общенациональный уровень.

«Либералы» пока не определились по данному вопросу.

В то же время отмечается, что подавляющее большинство парламентских партий в Швеции (7 из 8 при неопределившихся «Зеленых») выступают за увеличение коечного фонда.