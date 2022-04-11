Новосибирск, 11 апреля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю пожарные ликвидировали почти 90 возгораний. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

Пожар

«За прошедшую неделю в Новосибирской области произошло 89 пожаров, почти треть из которых – горение мусора, — уточнили в ведомстве. — Из задымлёных и горящих помещений огнеборцам удалось спасти три человека».

В МЧС России добавили, что в результате возгораний в быту четверо получили травмы, столько же погибли.