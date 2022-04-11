Горно-Алтайск, 11 апреля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. На территории Республики Алтай в 2021 году выросли объёмы сборы и транспортировки Родиолы розовой или золотого корня, занесённого в Красную книгу России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуре.

УФССП по Республике Алтай Изъятый у чёрных копателей «золотой корень». Республике Алтай

Растут также объёмы изъятого растения. А в связи с тем, что золотой корень растёт преимущественно в труднодоступных, приграничных районах, то работой по пресечению добычи и транспортировки занимаются пограничники. За год они изъяли 27 тонн незаконно добытого растения.

Для нарушителей, как отмечается, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 1 млн рублей — для предпринимателей и юрлиц.

«Кроме того, лицо, совершившее указанное правонарушение, несет гражданско-правовую ответственность и обязано возместить ущерб, причиненный объектам растительного мира», — отметили в прокуратуре.

Добавим, что Родиола розовая произрастает на высоте 1,8-3,2 тыс. метров над уровнем моря. Корень используется в фармацевтической промышленности для производства лекарственных препаратов.