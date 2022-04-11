Невинномысск, Ставропольский край, , 10:05 — REGNUM В Ставропольском крае произошло столкновение электропоезда с легковым автомобилем. Электричка «Невинномысск — Черкесск» на железнодорожном переезде без шлагбаума столкнулась с «ВАЗ-2115» и протащила машину почти 150 метров.

Железнодорожный переезд

В результате аварии водитель автомобиля скончался, его мать доставлена в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел около 06:30 на улице Загородной в городе Невинномысске, на железнодорожном переезде без шлагбаума. По предварительной информации, за рулем автомобиля «ВАЗ-2115» находился 37-летний местный житель, который проехал на запрещающий сигнал и звук семафора. Он скончался на месте от полученных травм. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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