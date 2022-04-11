Донецк, , 10:05 — REGNUM За прошедшие 24 часа из Мариуполя, в котором продолжается зачистка города от украинских нацистов, в Безыменное Новоазовского района были эвакуированы 415 человек и в том числе 76 детей. Об этом 11 апреля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики ДНР в своем телеграм-канале.

Флаг ДНР Цуканов М.В

«За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск) 10 апреля до 08:00 11 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 415 человек, включая 76 детей», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в данный момент все эвакуированные пребывают в пункте оказания помощи, развернутом силами МЧС ДНР. При этом указывается, что в общей сложности с 5 марта по 11 апреля в Безыменное было эвакуировано 15 755 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики произвели обстрел с применением артиллерийских орудий населённого пункта Ясиноватая на территории ДНР.