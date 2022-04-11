Стокгольм, , 10:11 — REGNUM «Шведские демократы» и «Христианские демократы» выступают за тотальное переформатирование работы системы здравоохранения в Швеции. Обе партии в преддверии сентябрьских выборов в риксдаг выступают за передачу администрирования с регионального уровня на уровень правительства. Об этом 10 апреля сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Anders Sikvall

«В Швеции уровень здравоохранение один из лучших в мире, но иногда к нему трудно получить доступ. Закрепленное законом право на медицинскую помощь устанавливает срок на проведение операции в течение трех месяцев, но сегодня в очереди на нее стоит уже более 70 000 пациентов, которые ожидают дольше установленного срока», — пишут журналисты.

Чтобы решить эту проблему, «Христианские демократы» и «Шведские демократы» выступают за увольнение региональных чиновников, расформирование соответствующих ведомств и передачу ответственности на уровень правительства.

«Нам нужно что-то делать, чтобы справиться с неравенством и невероятно длинными очередями за медицинской помощью, которые мы наблюдаем сегодня», — заявил в интервью SVT член регионального правления лена Уппсала Бьорн-Уве Бьорк.