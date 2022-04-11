Таллин, , 10:05 — REGNUM

Армия Эстонии

Составленный до 2026 года план развития государственной обороны Эстонии предусматривает увеличение числа членов местного ополчения Kaitseliit с нынешних 25 000 до 30 000 человек. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны.

Отмечается, что события на Украине заметно активизировали прием добровольцев — в период с 24 февраля по 8 апреля 2022 года заявки на вступление подали в общей сложности 2 126 человек. Однако до необходимой величины необходимы еще порядка 2 800.

По закону член «Кайтселийта» должен посвящать добровольческой деятельности 45 часов в год, но есть и такие, кто делает это по 600 часов. Летом всем новым членам организации предстоит пройти базовый курс солдата, после чего они смогут приступить к деятельности в выбранной области применения своих воинских навыков.

При этом принимаются в ополчение как мужчины, так и женщины. Доля женщин в организации необычайно высока.

В начале 2022 года ряды Kaitseliit и его вспомогательных организаций насчитывали свыше 25 000 человек: почти 15 000 человек являются членами К Kaitseliit, более 2 700 — Naiskodukaitse («Женская защита дома»), менее 4 000 — Noored Kotkad («Молодые орлы») и более 4 000 — Kodututred («Дочери родины»).