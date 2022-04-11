Стокгольм, , 10:09 — REGNUM В настоящее время в Швеции значительно растет число тех жителей, который выступают за отказ от политики неприсоединения к военным союзам и вступление скандинавской страны в НАТО. Об этом свидетельствуют данные опросов, о которых 10 апреля сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

25 февраля, то есть на второй день ведения специальной операции России на территории соседней Украины, опрос SVT/Novus показал, что 41% шведов поддерживал вступление страны в оборонный альянс.

Уже 10 апреля телеканал SVT смог представить данные нового мартовского опроса, согласно которому теперь в Швеции каждый второй жителей выступает за вступление в НАТО — 49%. 27% выступают против, и еще 24% не определились с позицией по данному вопросу.

«Поддержка общественного мнения по поводу вступления в НАТО усиливается с рекордной скоростью», — заявил в эфире SVT генеральный директор социологической службы Novus Торбьёрн Шёстрём.

В последнем опросе SVT/Novus приняли участие 1 269 респондентов.