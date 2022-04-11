Ярославль, , 10:03 — REGNUM Мэрия Ярославля окажет меры поддержки агентствам наружной рекламы. Проект решения об этом внесён в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как говорится в пояснительной записке, рекламные агентства пострадали от санкций: рекламодатели либо сократили рекламные бюджеты, либо вообще отказались от размещения рекламы.

За размещение наружной рекламы на муниципальной земле агентства вносят платежи в бюджет города. Власти планируют освободить их от пеней и штрафов в период с 1 апреля по 30 сентября. Льгота будет действовать в том случае, если до 30 сентября платежи будут внесены.

Ещё одна мера поддержки — отказ от новых аукционов на места размещения рекламы также до 30 сентября. Судя по всему, эта мера призвана снизить конкуренцию между самими рекламными агентствами.

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