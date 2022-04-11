Москва, , 10:03 — REGNUM В Московской области в I квартале 2022 году производство молока выросло на 5% или 6 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

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Рост производства молока увеличился за счет приобретения высокоэнергетических кормов. В конце 2021 года по покупку кормов было выделено 292,5 млн рублей.

В 2022 году господдержка в сфере животноводства производителей в Подмосковье составит 2,2 млрд рублей. На производство молока выделят 784,5 млн рублей, стимулирование производства молока – 302,3 млн рублей.

Как сообщает ИА REGNUM, в Московской области производят более 1765 тонн молока.

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