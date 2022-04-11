Самара, , 10:03 — REGNUM Проверку по факту нападения безнадзорных животных на подростка проводят в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По версии следствия, 9 апреля 2022 года в городе Новокуйбышевске около жилого дома на ул. Победы, стая безнадзорных собак напала на 10-летнего мальчика. В результате ребенка срочно доставили в медучреждение города. Медики оказали ему помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту следователи проводят проверку. Им предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц и организаций, которые ответственны за отлов безнадзорных животных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре возбудили дело после нападения стаи собак на подростка.