Благовещенск, 11 апреля 2022, 10:06 — REGNUM Глава столицы Приамурья Олег Имамеев ознакомился с результатами опроса о пожеланиях горожан. Больше всего люди ждут благоустройства, сообщил мэр на своей странице ВКонтакте.
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На специальной онлайн-платформе благовещенцы разместили более 650 идей изменений в городе. В том числе жители столицы Приамурья хотят больше туалетов и велодорожек, пляжи в черте города, кафе с навесами, парки, открытый бассейн и аквапарк.
Самыми инициативными оказались горожане в возрасте 31 — 45 лет. Они направили 43% идей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске, Белогорске, Тынде и Свободном сделают стратегическое пространственное планирование. Столицу Приамурья намерены преобразить, в том числе с целью развития туризма.