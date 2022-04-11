Благовещенск, 11 апреля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Глава столицы Приамурья Олег Имамеев ознакомился с результатами опроса о пожеланиях горожан. Больше всего люди ждут благоустройства, сообщил мэр на своей странице ВКонтакте.

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На специальной онлайн-платформе благовещенцы разместили более 650 идей изменений в городе. В том числе жители столицы Приамурья хотят больше туалетов и велодорожек, пляжи в черте города, кафе с навесами, парки, открытый бассейн и аквапарк.

«Активность благовещенцев весьма высокая. Что важно? Многие из предложений включим в мастер-план развития города до 2035 года. Больше всего горожане ждут изменений в сфере благоустройства. Это обустройство парков, в том числе за пределами центра», — написал Олег Имамеев.

Самыми инициативными оказались горожане в возрасте 31 — 45 лет. Они направили 43% идей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске, Белогорске, Тынде и Свободном сделают стратегическое пространственное планирование. Столицу Приамурья намерены преобразить, в том числе с целью развития туризма.