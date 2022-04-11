Париж, 11 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Французский банк Société Générale объявил о прекращении деятельности в России и продаже своей доли в российском банковском секторе, сообщает Le Figaro.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

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В пресс-релизе Société Générale говорится, что банк подписал «соглашение о продаже всей своей доли» в Росбанке, в котором она была мажоритарным акционером, а также страховых дочерних компаний в России.

«Благодаря этому соглашению, заключенному после нескольких недель интенсивной работы, группа эффективно и упорядоченно уйдет из России, обеспечив преемственность для своих сотрудников и клиентов», — говорится в заявлении Société Générale.

Завершение сделки «должно состояться в ближайшие недели».

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят шестой пакет санкций против Москвы в понедельник, 11 апреля, в Люксембурге.