Рязань, , 10:07 — REGNUM Поезд Симферополь — Москва с жителями, эвакуированными с территории проведения специальной военной операции на Украине, прибыл 11 апреля в Рязань, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона.

Поезд с беженцами Https://www.ryazangov.ru

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В пункты временного размещения направлены 42 человека. Все они пройдут медицинский осмотр, будут обеспечены всем необходимым и получат консультационную помощь.

10 апреля поездом Симферополь — Москва в регион прибыли 99 беженцев, из них 31 — несовершеннолетний. В пункты временного размещения заселят 81 человека, остальные с вокзала отправились к родственникам.