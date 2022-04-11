Магадан, , 10:13 — REGNUM Член Общественной палаты России от Колымы Сергей Юпатин считает, что цель глобальной антироссийской кампании — «отменить Россию», комментируя манипуляцию фактами проукраинских СМИ в Буче.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Фабрика по изготовлению грязных мифов о «военных преступлениях» российских военнослужащих в отношении мирных украинских граждан ещё только приступила к своей работе. В марте были и «расстрел» мирных жителей Чернигова, и артобстрел Мариупольского роддома, сегодня — бездоказательная провокация в Буче. Завтра — ещё обязательно с три короба наврут про очередные «зверства» москалей, устроивших «геноцид» народу Украины. Уверен, на итоги битвы за Донбасс это не повлияет. За нами — правда, а значит, за нами будет и Победа! Россию им не отменить», — цитирует Сергея Юпатина «Магаданская правда».

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Как сообщало ИА REGNUM, уже давно понятно, что Украина ведёт широкомасштабную информационную войну против России. На передовой — пропагандисты и фейкомёты различных мастей, которые не гнушаются использовать самые подлые методы.