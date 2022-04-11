Ясиноватая, ДНР, , 09:57 — REGNUM Киевские боевики произвели обстрел с применением артиллерийских орудий населённого пункта пункт Ясиноватая на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:33 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало, ранее стало известно, что украинские вооруженные формирования обстреляли с применением артиллерии Кировский район Донецка.