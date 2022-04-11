* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:56 — REGNUM По меньшей мере восемь членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли в результате автоаварии на трассе Герат — Ислам-Кала в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Авария Kaatjem

Уточняется, что инцидент произошёл 10 апреля. Пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнулся с грузовиком. На фотографиях, полученных от Afghanistan International, видны окровавленные тела талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и оружие, лежащие на обочине шоссе.

На снимках также видны разбитые пикап и грузовик.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.