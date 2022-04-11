Новосибирск, 11 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области число магазинов, в которых проводится мониторинг цен, увеличено ещё на 107 объектов. Об этом сообщило региональное правительство.

Pixabay.com Продукты

«Органы местного самоуправления муниципальных образований области совместно с минпромторгом региона продолжают работу по проведению ежедневного ценового мониторинга 68 позиций продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. До конца минувшей недели проверка проводилась в 193 торговых объектах. Сегодня к ним добавлены ещё 107, итого эта цифра доведена до 300», — говорится в официальном сообщении.

Губернатор региона Андрей Травников подчеркнул, что эту работу необходимо продолжать, реагировать на все сигналы граждан об отсутствии тех или иных товаров.