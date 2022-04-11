Москва, 11 апреля 2022, 09:55 — REGNUM Блогер Марьяна Ро выставила на продажу ролик под названием «Я устала». Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал KOSTI.
Видео будет продано в формате NFT. Стоимость ролика блогер оценила в 5 млн рублей.
Ранее Марьяна Ро и её возлюбленный, рэпер Иван Дрёмин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), известный под псевдонимом Face, покинули Россию. Пара поселилась в Греции, откуда в скором времени собирается вновь уехать.
NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности. Наибольшую нелюбовь к NFT сейчас испытывают любители видеоигр.
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