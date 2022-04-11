Москва, , 09:55 — REGNUM Блогер Марьяна Ро выставила на продажу ролик под названием «Я устала». Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал KOSTI.

Марьяна Ро Кадр из видео Марьяны Ро «Я устала»

Видео будет продано в формате NFT. Стоимость ролика блогер оценила в 5 млн рублей.

Ранее Марьяна Ро и её возлюбленный, рэпер Иван Дрёмин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), известный под псевдонимом Face, покинули Россию. Пара поселилась в Греции, откуда в скором времени собирается вновь уехать.

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