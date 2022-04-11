Москва, 11 апреля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Блогер Марьяна Ро выставила на продажу ролик под названием «Я устала». Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал KOSTI.

Кадр из видео Марьяны Ро «Я устала» Марьяна Ро

Видео будет продано в формате NFT. Стоимость ролика блогер оценила в 5 млн рублей.

Ранее Марьяна Ро и её возлюбленный, рэпер Иван Дрёмин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), известный под псевдонимом Face, покинули Россию. Пара поселилась в Греции, откуда в скором времени собирается вновь уехать.