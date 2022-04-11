Ступино, Московская область, 11 апреля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Под завалами дома в подмосковном Ступино, где произошел взрыв газа, могут находиться люди. Об этом 11 апреля сообщили в Следственном комитете России.

Ben_Kerckx Завалы разрушенного здания

«Под завалами, возможно, еще находятся люди», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме. В результате пострадали несколько квартир, среди жильцов есть погибшие и раненые. Предварительная причина — утечка газа из-за неисправности газового оборудования.