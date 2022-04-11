Боровичи, Новгородская область, , 10:16 — REGNUM Два человека погибли в ходе пожара в жилом доме в городе Боровичи Новгородской области, сообщили 11 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Пожар в доме

«На момент прибытия пожарных подразделений дом горел открытым пламенем, произошло обрушение кровли, существовала угроза соседним строениям. После тушения пожара обнаружены тела двух человек», — рассказали в ведомстве.

По факту пожара Боровичским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области проводится доследственная проверка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящий момент устанавливаются личности погибших и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подытожили в пресс-службе.