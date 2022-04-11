Луга , Ленинградская область, 11 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Житель города Луга Ленинградской области, рядовой Никита Авров героически погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации Вооруженных сил России на Украине. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

ИА REGNUM Вечный огонь

«Глубоко скорблю о потере близкого человека вместе с семьей Никиты Алексеевича Аврова, его друзьями, однокурсниками по Лужскому агропромышленному техникуму, всеми жителями Лужского района, — говорится в тексте соболезнования губернатора. — Светлая память защитнику Родины!».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти простились с погибшими при исполнении специальных задач военнослужащими: рядовым Матвеем Вахитовым, прапорщиком Юрием Савенковым, капитаном Андреем Портусем, военнослужащими Павлом Позаненом и Дмитрием Федосеевым, гвардии старшими сержантами Сергеем Солоевым и Никитой Татаренко, младшим сержантом Романом Симаковым.

Власти Ленинградской области выплатят по 2 млн рублей семьям военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции России на Украине. Эти средства будут перечисляться в дополнение к федеральным страховым и другим выплатам семьям погибших.