Донецк, , 09:52 — REGNUM Украинские вооруженные формирования обстреляли с применением артиллерии Кировский район Донецка. Об этом 11 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Кировского района в Донецке был зафиксирован в 09:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевские боевики обстреляли с применением миномётов населённый пункт Золотое-5 на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).