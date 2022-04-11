Ижевск, 11 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 11 апреля прививку от коронавируса сделали 696 155 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Yanao.ru Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 553 368 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 9 и 10 апреля, вакцинировались 38 жителей республики. Второй компонент препарата получили 110 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 782 человека. 139 056 человек прошли ревакцинацию, за выходные – 585 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 160 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 158 231 житель республики.

За время пандемии в республике подтвердили 164 509 случаев заражения коронавирусом, из них 95 – за минувшие сутки.

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