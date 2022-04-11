Севастополь, , 09:51 — REGNUM В Севастополе за сутки в стационары попали 20 пациентов с заражением коронавирусом, сообщили 11 апреля в городском департаменте здравоохранения. Накануне, 10 апреля, сообщалось о 17 госпитализированных пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё семь пациентов. На данный момент в больницах находится 227 человек с ковидом и подозрением на него.

За сутки на территории города подтвердились 76 новых случаев заражения, это на 12 меньше, чем сутками ранее. Скончались ещё два ковид-пациента.

За время пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 82 576 человек, выздоровели 79 645 пациентов, умерли 2 306 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.