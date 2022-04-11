Выгоничский район, Брянская область, , 09:53 — REGNUM Водитель квадроцикла погиб в результате ДТП в Выгоничском районе Брянской области, сообщили ИА REGNUM 11 апреля в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

На улице Ленина в селе Кокино вечером 10 апреля водитель мототранспортного средства съехал в левый кювет, а затем столкнулся с газораспределительным узлом. В результате аварии 41-летний мужчина погиб на месте.

В полиции предполагают, что водитель сел за руль в состоянии опьянения.